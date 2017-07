F1-topcoureurs: 'Wij zijn vóór de halo'

Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen en Daniel Ricciardo hebben zich tijdens het lopende Grand Prix-weekeinde in Hongarije juist positief uitgesproken over de driepotige constructie die volgend jaar verplicht wordt gesteld in de Formule 1.

"We moeten helemaal niet willen twijfelen aan de introductie van de halo", aldus Vettel. "Dit zou het leven van coureurs die in het harnas gestorven zijn, gered hebben. We kunnen de klok niet terugdraaien, maar het zou stupide zijn om dit te negeren."

Vrienden verloren

Alonso sluit zich daarbij aan: "Ik ben ook voor de halo. Als het al één leven kan redden, is het de moeite waard. Ik heb al teveel vrienden verloren in de formuleracerij."

"Vijftig jaar jaar geleden hadden Formule 1-auto's geen gordels. Als die vandaag de dag geïntroduceerd zouden worden, zouden mensen op social media daarover gaan klagen. Onzin."

Daniel Ricciardo stelt: "Ik houd van gevaar, maar niet van het idee dat een los wiel m'n hoofd kan raken. Gevaar draait om racen in de auto en mensen inhalen met het risico dat je kunt inhalen."

Kimi Räikkönen besluit: "Wij merken heel weinig van dat ding tijdens het rijden. Mensen die erover zeuren, hebben nooit een F1-auto bestuurd."