Ten Hag: 'Wensen Brama succes Down Under'

Die ploeg is actief in de A-League, de hoogste Australische voetbalafdeling. Brama was nog maar een half jaar in dienst bij FC Utrecht, dat hem in de winterstop van het afgelopen seizoen transfervrij overnam van PEC Zwolle. TELESPORT meldde zaterdag echter al dat Australië een langgekoesterde wens van Brama was, die deze nu dus in vervulling ziet gaan.

Utrecht-coach Erik ten Hag bedankt Brama op de clubsite voor bewezen diensten. "Hij heeft zich als een zeer ervaren speler gemanifesteerd binnen ons team en heeft de ploeg met zijn spel en zijn leiderschap een grote dienst bewezen. Wout heeft al enkele jaren een grote wens om een buitenlands avontuur aan te gaan. Hij ging dan ook akkoord met een overstap naar FC Utrecht onder de voorwaarde dat de club mee zou werken aan een transfer, mocht zich zo’n unieke kans voordoen. Nu deze kans voorbij komt, wil Wout deze ook grijpen. FC Utrecht bedankt hem voor zijn bijdrage en inzet de afgelopen maanden en wenst hem veel succes Down Under."