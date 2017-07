Massa te ziek voor GP Hongarije

De Braziliaanse Williams-coureur klaagde al over duizeligheid rond de vrijdagtrainingen. Na een medische check stapte hij weer in voor de zaterdagse sessie, maar na afloop daarvan heeft Massa zich toch afgemeld voor de rest van het weekeinde.

Paul di Resta zal hem vervangen in de kwalificatie en de race. De 31-jarige Schot geldt als ontwikkelingscoureur voor de renstal. Tussen 2011 en 2013 reed hij 58 Grands Prix voor het team van Force India. Hij heeft echter nog nooit een F1-bolide van de huidige generatie bestuurd.

In een statement benadrukte Williams dat het de bedoeling is om Massa in de Grand Prix van België over vier weken weer gewoon in de auto te zetten.