Vettel vol vertrouwen na 48e pole

"Het ging vlekkeloos, we hadden geen enkel probleem eigenlijk", stelde Vettel na het behalen van zijn 48e pole position in de Formule 1.

"Ik voelde me erg goed in de auto, gelijk al vanaf het begin van de kwalificatie. We reden gewoon onze rondjes en ik was vol vertrouwen. We wilde de auto nog wel aanpassen, maar ik was er zo tevreden mee. Al had er nog wel iets meer in gezeten, ik vroeg misschien iets te veel van de banden in het begin."

Ferrari-teamgenoot Kimi Räikkönen mag als tweede starten, maar gaf toe dat hij zijn kansen op een tweede pole position dit jaar - in navolging van Monaco - vergooide door een eigen stuurfout.