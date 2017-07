Kromowidjojo pakt zilver op 50 meter vlinderslag

Kromowidjojo moest in de finale de Zweedse Sarah Sjöström voor laten. Die pakte goud in 24,60, 'Kromo' finishte als tweede in 25,38. Dat was één honderdste van een seconde sneller dan de Egyptische Farida Osman.

Supersterk

"Een dik persoonlijk record, ik ben superblij", jubelde Kromowidjojo kort na haar race bij de NOS. "Een zilveren medaille in een supersterk veld. Ik heb dit jaar wel wat meer op de vlinderslag getraind, maar dit had ik aan het begin van dit seizoen niet verwacht. Dit is geen verkeerde uitslag."

Kromowidjojo veroverde in 2013 brons op dit nummer op de WK zwemmen. Op dit WK heeft de 26-jarige zwemster met de 4x100 meter vrije slag brons veroverd. Op de 100 meter finishte ze vrijdag als vijfde.