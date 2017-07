Mollema derde in San Sebastian, Dumoulin vierde

De ex-wereldkampioen, die eerder dit jaar al de Strade Bianche en Milaan-Sanremo won, klopte onder meer Bauke Mollema en Tom Dumoulin.

De Groninger van Trek-Segafredo, die vorig seizoen zegevierde in San Sebastian, werd derde, de Limburgse Giro-winnaar van Sunweb kwam als vierde over de streep.

Tony Gallopin van Lotto-Soudal finishte vierde, voor Kwiatkowski's teamgenoot Mikel Landa.

Gianni Moscon trok in de slotfase van de Spaanse klassieker solo ten aanval, maar echt aanspraak op de zege maakte hij nooit. De Italiaan van Sky hield tot op tien kilometer van de meet stand.

Na achtervolgend werk van zijn ploeggenoten probeerde Jelle Vanendert weg te springen. De 32-jarige Belg van Lotto-Soudal, ooit in de Tour de France de beste op Plateau de Beille, pakte een paar seconden, maar werd op een steile puist weer snel ingerekend.

Het was het moment dat Landa samen met Gallopin de aanval koos. Mollema kon even later aansluiten. Dumoulin probeerde eveneens de oversteek te maken, maar slaagde er niet direct in om het drietal te bereiken.

Op 6,4 kilometer versnelde Mollema, maar de demarrage was niet splijtend genoeg om een serieus gat te slaan. Even later kon Dumoulin samen met Michal Kwiatkowski alsnog aansluiten bij de koplopers, waarna het vijftal om de zege spurtte.