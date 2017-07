'Verstappen kan en moet rivalen meteen pijn doen'

De vorige week aangehouden advocaat Bart V. was gefascineerd door de onderwereld, maar geen levensgevaarlijke boef. Dat vertelt Mick van Wely in Misdaad VNDG.

Door de hoge temperaturen is een vrachtlading deeg gaan rijzen. De Amerikaanse agente Brooke Bova kon haar ogen niet geloven toen ze het zag en deelde een video van het incident op sociale media.

Een opvang voor geiten in New Jersey (VS) geeft gehandicapte geitjes een tweede kans. De beestjes krijgen protheses en rolstoelen.