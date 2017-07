Alonso hoopt op heerlijk weekeinde op Hungaroring

"Tot nu toe is het een zeer positief weekeinde. We wisten dat de drie topteams buiten bereiken zouden zijn en dus waren de zevende en achtste plaats het maximaal haalbare vandaag. Het is mooi dat Stoffel Vandoorne en ik die plekken dan ook daadwerkelijk weten te bemachtigen."

Alonso weet dat zijn werk er echter nog niet op zit. "Op zaterdag zijn er echter geen punten te verdienen. Hopelijk kunnen we onze mooie startplaatsen tijdens de race verzilveren en punten scoren. Die kunnen we goed gebruiken", aldus Alonso, die tot dusver slechts twee punten sprokkelde.

Foto: @McLarenF1

Vooruitblikkend op de zonadg geeft de Spanjaard zichzelf een goede kans. "Het is op dit circuit lastig om in te halen, maar onze banden zijn hier heel stabiel. Met een goede start moeten we onze posities kunnen vasthouden. Dat is ook het doel. Als dat lukt, hebben we een heerlijk weekeinde."

Na de kwalificatie werd de tweevoudig wereldkampioen door het team van McLaren vanwege zijn verjaardag in het zonnetje gezet. Er werd voor hem opgetreden en hij kreeg een geel-rode taart overhandigd.