Nadat ze in de halve eindstrijd aantikte in 23,67 op de 50 meter vrije slag heeft de Zweedse de wereldrecords op zowel 50 en 100 vrij als 50 en 100 vlinder achter haar naam staan. De Bruijn was de laatste zwemster die de vier toptijden achter haar naam had staan.

Op de eerste dag van het toernooi in Hongarije bepaalde Sjöström, als startzwemster op de 4 x 100 vrij, de mondiale toptijd op de 100 vrij op een onwaarschijnlijke 51,71. Haar wereldrecord op de 50 vlinder (24,43) zwom ze in 2014 in het Zweedse Boras. Op de dubbele afstand tikte ze tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016 aan in 55,48.

Aan het begin van dit millennium tekende De Bruijn als eerste - en tot zaterdag enige - voor hetzelfde huzarenstukje. Inky mocht in 2000 zich op de 50 vrij (24,13), 100 vrij (53,77), 50 vlinder (25,64) en 100 vlinder (56,61) ’s werelds snelste vrouw noemen.

Foto: AFP