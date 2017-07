Wiegman: 'We willen door, kom maar op'

"Best aardig, hè", stelde de bondscoach enigszins beduusd vast na de knappe zege van de Nederlandse vrouwen op Zweden: 2-0. "Ja, wat gaaf dit."

Wat volgde in gesprek met de NOS was een lofzang. "Ik ben heel tevreden over het resultaat en bij vlagen ook over het spel. Er staat een écht team en er wordt strijd geleverd. We hadden met de uitvalbeurt van Stefanie van der Gragt wat tegenslag in de rust en moesten wisselen, maar daarna waren we nog steeds stabiel. De sfeer in dit team is zo ongelooflijk goed. Iedereen staat er voor elkaar. Er wordt iedere keer goed getraind, door iedereen. We hebben een brede selectie en als er wat gebeurd, staat er altijd iemand klaar."

En daar bleef het niet bij. "Iedereen bij ons heeft maar één doel en dat is die droom", aldus Wiegman, doelend op een Europese titel in eigen land. "Wat we momenteel teweeg brengen in het land en dat we nu ook winnen van Zweden is al een droom op zich, maar we willen door. Kom maar op met die volgende wedstrijd."

In de halve eindstrijd wacht op 3 augustus een duel met Engeland of Frankrijk. Die twee landen spelen zondag tegen elkaar. "Het zijn twee topteams. Het maakt ook allemaal niet uit. We gaan alles doen om die wedstrijd ook weer te winnen."