De Groninger van Trek-Segafredo ging op de afsluitende klim in de aanval en kreeg Mikel Landa (Sky) en Tony Gallopin (Lotto-Soudal) mee. In de afdaling kreeg het drietal gezelschap van Michal Kwiatkowski (Sky) en Tom Dumoulin (Sunweb), die de Tour oversloeg maar toch in goede vorm stak.

Aan de finish liet Kwiatkowski zien dat hij ook na 219 kilometer fietsen nog goed kan sprinten. Hij vierde zijn derde zege in een WorldTour-koers van het seizoen.

"Ik vind dit een mooie race en ik ben hier na de Tour ook vaak goed'', reageerde Mollema. "Ik heb vol doorgereden toen ik met Landa en Gallopin weg was. Ik dacht tegen hen wel een kans in de sprint te hebben. Het was jammer dat Kwiatkowski terug kwam. Hij kan niet alleen goed sprinten. Hij had met Landa ook een ploeggenoot mee. Ze hebben het goed uitgespeeld. Ik ga na de Giro en Tour even mijn rust pakken en hoop in de laatste maand van het seizoen nog iets te kunnen laten zien.''