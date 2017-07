"Ik kende de afdaling in de finale niet en maakte wat foutjes, waardoor ik harder moest werken in de achtervolging op de leiders", aldus de Limburger van Sunweb, na de door Michal Kwiatkowski (Sky) gewonnen Spaanse eendagskoers.

"Ik slaagde er desondanks in om de aansluiting te maken, maar in de laatste meters had ik niet meer de benen om te sprinten."

Toch heerste er na afloop tevredenheid bij Dumoulin, die na zijn gewonnen Giro d'Italia de Tour de France oversloeg. "We hebben het vandaag als team heel goed gedaan. Alles ging volgens plan. De ploeg beschermde Warren Barguil en mij tot de laatste klim en maakte bovendien alle aanvallen onschadelijk. Tactisch gezien deden we het perfect en dus kunnen we tevreden zijn."