Daarnaast stond ze met een lange trap aan de basis van het tweede doelpunt van Vivianne Miedema. "Dit is echt een teamprestatie. We hebben dit allemaal samen gedaan'', klonk ze bij de NOS dik tevreden na het bereiken van de halve finales van het EK.

Haar vrije trap brak voor Oranje de ban tegen de Zweedse voetbalsters. "Ik zit lekker in het toernooi en dacht, ik ga het eens proberen.'' Bij haar voorzet op Shanice van de Sanden na rust hield ze goed het overzicht. "De speelsters van Zweden stonden heel erg naar één kant. Ik zag ze niet, dus wist dat de bal daarheen moest.''

Hoewel er volgens Martens zeker feest gevierd gaat worden in de bus, kijkt ze al weer vooruit naar de volgende wedstrijd. "Ik wil de vorm die ik nu heb vasthouden. Het maakt me eigenlijk niet uit of we tegen Frankrijk of Engeland moeten spelen. Frankrijk zit wel iets minder in het toernooi.''