Ze viel zaterdag in de kwartfinale tegen Zweden (2-0) uit met een knieblessure. "Maar ik denk en hoop dat het meevalt'', zei ze voor de camera van de NOS.

"Ik voelde mijn knie in de eerste helft maar heb nog even doorgespeeld'', zei Van der Gragt die in de rust achterbleef in de kleedkamer.

"Ik wilde er eigenlijk niet uit maar moest verstandig zijn en ook eerlijk tegen mezelf en de ploeg zijn. Ze hebben net even naar mijn knie gekeken. En zoals het er nu uitziet, komt de halve finale niet in gevaar.''