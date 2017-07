'Miedema eindelijk met gif in haar lijf'

"Ze heeft eindelijk gescoord en was veel zichtbaarder. Ze speelde eindelijk met gif in dat lijf. Ze werkte hard en won duels. Ze was ook minder statisch en dook soms ook op links op. Ze was eindelijk weer een beetje de oude Miedema."

Eerder deze week ontstond er commotie vanwege commentaar van Koster op het spel van de aanvalster. "Die kritiek is een beetje uit zijn verband getrokken. Ik gaf aan dat de toevoer naar Miedema beter kon, maar dat ze zelf ook meer moest gaan doen. Tegen Denemarken was ze geen schim van zichzelf. In de eerste helft had ze drie balcontacten. Ja, dan kun je kun ook iemand anders opstellen. Maar vandaag haalde ze haar niveau, al denk ik dat ze nog beter kan. Voor vandaag geef ik haar alle credits, maar tegen de Denen, en ook de Belgen, vond ik het minimaal."

Foto: ANP