Djibril Sidibe bracht AS Monaco nog wel op voorsprong in Stade Ibn Batouta. Daniel Alves, overgekomen van Juventus, schoot Paris Saint-Germain langszij.

Vervolgens verzekerde Adrien Rabiot de club uit de hoofdstad van Frankrijk van de eerste prijs van het seizoen.

Terence Kongolo had een basisplaats bij AS Monaco en werd in de 66e minuut gewisseld. Kylian Mbappé verscheen ook aan de aftrap voor de kampioen. Real Madrid zou maar liefst 180 miljoen euro over hebben voor de achttienjarige aanvaller. Hij werd in de 71e minuut naar de kant gehaald.