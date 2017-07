The Power had een dag eerder veel stof doen opwaaien door Michael van Gerwen met 16-6 te slachten en vervolgens venijnig na te trappen richting de Nederlandse wereldkampioen. Het kwam hem zaterdag op stevige kritiek van oud-darter Co Stompé te staan.

Taylor zal er echter niet mee zitten. De 56-jarige darter uit Stoke-on-Trent is bezig aan zijn afscheidstournee en wil vooral genieten. Die houding lijkt zijn spel vooralsnog ten goede te komen.

Tegen Lewis noteerde hij een gemiddelde van ongeveer 105 per drie pijlen. Zondag zal hij in de finale met Peter Wright, die het lastig had met Daryl Gurney (17-15), hopen op vergelijkbare cijfers.

Taylor kan ieder geval rekenen op de onvoorwaardelijke steun van het Engelse publiek in de Winter Gardens in Blackpool. Net als tegen Van Gerwen werd hij tijdens zijn partij met Lewis continu toegezongen door de uitzinnige fans.