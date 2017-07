'Dit is zo mooi, Enschede we komen eraan!

"Dit is zo mooi", jubelde Van de Sanden na het gewonnen kwartfinaleduel met Zweden bij de NOS. "We zijn als team zo goed in vorm, dat ziet iedereen. Neem het doelpunt dat Vivianne maakt. De back bij mij is weg, en dat ziet Lieke Martens direct. Zij geeft een perfecte bal, mijn aanname is goed en Vivianne, die meteen is meegelopen, scoort. We hebben maar een fractie van een seconde nodig."

Opjutten

Van de Sanden, die een kwartier voor tijd vervangen werd door Renate Jansen, kreeg bij haar wissel een staande ovatie en jutte het publiek op de Vijverberg nog even flink op. "Ik hoorde ze wel toen ik eruit ging, ja", lacht de rechtsbuiten, die na het laatste fluitsignaal met de Nederlandse vlag om haar lichaam rond rende en nog eens extra van het publiek wilde horen hoe blij ze waren met de winst van Oranje.

"Fantastisch dat iedereen zo achter ons staat. Enschede, we komen eraan", is Van de Sanden al volop bezig met de halve finale van donderdag, waarin Nederland het opneemt tegen Engeland of Frankrijk.