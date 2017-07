premium

BMX'ers grijpen naast medailles op WK

57 min geleden ANP

Fietscrossers Niek Kimmann en Laura Smulders hebben bij de WK BMX in het Amerikaanse Rock Hill geen medaille kunnen bemachtigen. Kimmann, de wereldkampioen van 2015, was er wel dichtbij met de vierde plaats in de finale van de mannen. De Fransman Joris Daudet duwde zijn wiel net iets eerder over de meet en pakte het brons. De Amerikaan Corben Sharah greep het goud.