Hockeysters nemen revanche voor nederlaag

14 min geleden ANP

De Nederlandse hockeysters hebben zondag revanche genomen voor de nederlaag in de oefenwedstrijd tegen België van een dag eerder. Het tweede oefenduel tegen de Belgen werd in Schiedam met 4-0 gewonnen. Oranje is in voorbereiding op het EK hockey dat van 18 tot en met 27 augustus in Amstelveen plaatsvindt.