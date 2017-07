premium

Zilveren Kromowidjojo: 'Supergoed'

41 min geleden ANP

Ranomi Kromowidjojo genoot zondag niet alleen van haar zilveren medaille op de 50 meter vrije slag bij de WK in Boedapest, maar vooral van de tijd die ze klokte in de finale. De 26-jarige Groningse dook voor het eerst onder de 24 seconden en zette met 23,85 seconden een nieuw Nederlands record neer. Alleen wereldrecordhoudster Sarah Sjöström was sneller in het Hongaarse 50 meterbad (23,69).