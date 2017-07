premium

Arsenal wint toernooi ondanks verlies

56 min geleden ANP

Arsenal heeft het toernooi om de Emirates Cup gewonnen, al sloot de ploeg van Arsène Wenger het 'eigen' evenement wel af met een nederlaag tegen Sevilla. De Spaanse club versloeg de Engelse gastheer zondag in het Emirates-stadion met 2-1. Toch was dat net niet genoeg voor de eindzege, omdat Arsenal in twee wedstrijden meer doelpunten had gemaakt.