Kristoff sprint naar zege in Londen

Die sprint kwam er nadat de Belg Jasper Stuyven en de Italiaan Matteo Trentin kort voor de finish werden ingelopen. De wedstrijd voerde over grote delen van het parcours van de olympische wegrace in 2012 en finishte op The Mall bij Buckingham Palace. Het was bekend terrein voor Kristoff, die destijds achter Aleksandr Vinokoerov en Rigoberto Urán naar het brons sprintte.

Dit jaar was hij sinds zijn zege op 1 mei in Frankfurt in de koers Rund um den Finanzplatz op zoek naar nieuw succes. De kritiek bij Katoesja op de Noor groeide en ook in de Tour de France bleef hij zonder ritzege. ,,Het was inderdaad lang geleden dat ik een race won. Na de Tour heb ik een feestje gevierd en blijkbaar ben ik een paar dagen erna goed. Misschien moet ik me vaker op deze manier voorbereiden'', zei de lachende Kristoff, die het werk van zijn ploeggenoten loofde. In de slotkilometer zocht hij het wiel van de Ier Sam Bennett. ,,Pas op 200 meter voor de streep ben ik uit zijn wiel gekomen.''

Kristoff mikt op een hoofdrol bij het WK, dat in september in Noorwegen (Bergen) wordt gehouden.