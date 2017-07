premium

Robben klaar voor rentree in München

41 min geleden ANP

Arjen Robben kan komende week zijn eerste speelminuten in de voorbereiding gaan maken. De aanvaller van Bayern München is hersteld van de kuitblessure die hij tijdens zijn vakantie had opgelopen bij een potje tennissen. Trainer Carlo Ancelotti vertelde zondag dat Robben fit genoeg is om tijdens het toernooi om de Audi Cup, dinsdag en woensdag in de eigen Allianz Arena, mee te doen.