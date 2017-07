Eerste goal Van Wolfswinkel voor Basel

Basel staat na twee wedstrijden vierde met drie punten. Vorige week verloor de Zwitserse kampioen met 2-0 bij BSC Young Boys Bern.

Van Wolfswinkel verruilde deze zomer Vitesse voor Basel, waarmee hij ook uitkomt in de Champions League. Bij de Zwitsers liet aanvoerder Matías Delgado zondag vlak voor aanvang van de tweede competitiewedstrijd weten per direct te stoppen als profvoetballer. ,,Om bij FC Basel te spelen, moet je 100 procent fit zijn en dat ben ik niet meer. Daarom is dit het beste voor het team'', zei de 34-jarige Argentijn in een interview op de clubsite.