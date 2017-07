En dat is nummer 16 voor Phil Taylor!

Het was voor de zestiende keer dat de 56-jarige Taylor, naar eigen zeggen bezig aan zijn laatste jaar, het World Matchplay wist te winnen.

Taylor had in de kwartfinale grote indruk gemaakt door titelverdediger en wereldkampioen Michael van Gerwen te overklassen (16-6). Van Gerwen won het World Matchplay de afgelopen twee jaar. Bij de voorgaande editie was Mighty Mike in de finale te sterk voor Taylor. 'The Power' nam vrijdag met een ouderwets sterk optreden revanche.

Taylor versloeg vervolgens ook zijn landgenoot Adrian Lewis (17-9), waarna Wright in de finale eveneens weinig kon uitrichten tegen een ontketende dartsveteraan.