Wenger: 'Aflopende contracten ideale situatie'

De clubleiding van Arsenal onderhandelt al maanden met Özil en Sánchez over contractverlenging. De Duitse spelmaker staat wel open voor een nieuwe verbintenis, maar de Chileense aanvaller lijkt te willen vertrekken. Paris Saint-Germain en Manchester City zijn de voornaamste kandidaten om Sánchez over te nemen.

Volgens Wenger zal het in de toekomst steeds vaker voorkomen dat topspelers pas aan het einde van hun contract een beslissing nemen over hun toekomst. ,,De gevraagde transfersommen worden zo hoog, zelfs voor doorsnee voetballers, dat clubs dat op een gegeven moment niet meer willen betalen. Over tien jaar is het heel normaal dat spelers hun contract helemaal uitdienen.''