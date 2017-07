Tegenvaller Feyenoord - Streep door komst Van Persie

„Robin staat dit seizoen nog onder contract bij Fenerbahçe”, bevestigt zijn zaakwaarnemer Kees Vos „De nieuwe trainer is vanaf het begin erg positief over Robin en heeft niet de intentie om hem te laten gaan. Daarom is een transfer naar een andere club niet aan de orde deze periode.”

Daarmee wordt duidelijkheid gecreëerd richting het Legioen van Feyenoord én naar de fans van Fenerbahçe toe. In Istanbul dreigt Van Persie buiten zijn schuld in een lastig parket te komen door een stroom van onzinnige berichten, dat hij ondanks een doorlopend contract bij Fenerbahçe akkoord zou zijn met Feyenoord over een transfer naar Rotterdam.

De spits heeft tot op de dag van vandaag in de media geen enkele aanleiding gegeven om te suggereren dat hij bezig is met een vertrek bij Fenerbahçe of een vertrek wil forceren. Hij heeft in Turkije voortdurend zijn loyaliteit richting Fener getoond en heeft in de voorbereiding onder de nieuwe coach Aykut Kocaman een uitstekende indruk achtergelaten.

Dat het hart van Van Persie bij zijn oude liefde Feyenoord ligt zodra zijn Turkse avontuur is afgelopen, heeft hij nooit verborgen. De timing kan hij echter niet zelf bepalen.

De ex-prof van onder meer Arsenal en Manchester United is in de ogen van alle Feyenoord-spelers en coach Giovanni van Bronckhorst de superster die het elftal na het vertrek van Dirk Kuyt de extra klasse en extra ervaring zou kunnen geven om opnieuw kansrijk te zijn in de titelrace én een goed figuur te slaan in de Champions League.

Van Persie zou in een klap het nieuwe boegbeeld, de leider in de kleedkamer en multifunctioneel in het elftal zijn. Technisch directeur Martin van Geel en Van Bronckhorst hadden aan het eind van het afgelopen seizoen signalen gekregen dat Fenerbahçe een nieuwe weg zou inslaan en dat daarbij mogelijk afscheid zou worden genomen van grootverdieners.

Van Geel heeft echter nooit de komst van Van Persie beloofd aan het Legioen. Bovendien is het niet mogelijk om in dit stadium tussen Fenerbahçe en zijn werknemer te kruipen. Van Geel heeft net als Van Bronckhorst op afstand de situatie nauw gevolgd en beiden weten inmiddels dat Fenerbahçe op dezelfde weg wil doorgaan.

De ’td’ en de coach van Feyenoord blijven de situatie wel nauwlettend volgen. Als er vóór 1 september ook maar iets verandert in Istanbul, staat Feyenoord klaar om de deuren van De Kuip zelfs op het laatste moment nog open te zetten. „Voor een speler met de klasse van Robin is altijd plek bij Feyenoord”, zegt Van Bronckhorst. „We zullen in de komende weken kijken wat er gebeurt.”

Van Geel onthoudt zich volledig van commentaar. Hij dient zich nu te focussen op een alternatief voor de aanval, waarin afgelopen weekeinde Nicolai Jørgensen, Jean-Paul Boētius en Bilal Basacikoglu stonden opgesteld tegen het Spaanse Real Sociedad. De eerste twee zorgden samen voor de de 1-0 overwinning op de Spanjaarden. Uit een schitterende aanval, die door nieuwkomer Ridgeciano Haps werd opgezet (bracht Boëtius in stelling), kopte de Deense spits feilloos raak.

Nu de situatie van Van Persie bij Fenerbahçe voor Feyenoord geen perspectief meer biedt op een transfer, lijkt ook Michiel Kramer onder geen beding te kunnen verhuizen. Bij de komst van Van Persie zou de kans op speeltijd voor Kramer zijn geslonken en had hij gebruik kunnen maken van de belangstelling die er voor hem is. Maar Van Bronckhorst houdt Kramer er graag bij. Ook zaterdag verving hij Jørgensen in het laatste deel van de wedstrijd.

De coach krijgt er deze week in elk geval één gewenste versterking bij. Voor de rechterflank heeft hij in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zaterdagavond tegen Vitesse al de beschikking over Steven Berghuis.