Verstappen: 'Dat interesseerde me op school ook niet'

"Op het eerste half jaar wil ik niet eens terugkijken. Ik ben veel uitgevallen, heb veel punten misgelopen”, zei Verstappen, die duidelijk niet zit te wachten op een tussenrapport. En al helemaal niet op de titel ’braafste jongetje van de klas’. "Zo’n tussenrapport interesseerde me op school sowieso ook al niets. Daarom heeft het geen zin om terug te kijken.”

Spa

Een klein maandje heeft Verstappen nu om zich op te laden voor de tweede helft van dit kalenderjaar. Om te beginnen met de Grand Prix op zijn geliefde Spa-Franchorchamps, ongetwijfeld aangemoedigd door tienduizenden landgenoten.

Bijna kan hij met vrienden en familie op vakantie naar een zuidelijk oord, maar eerst wacht morgen nog een testdag op de Hungaroring. Ricciardo komt hij in Boedapest dan in ieder geval niet meer tegen. En dat is nu misschien maar even beter ook.