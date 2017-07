'Moet vier jaar marteling geweest zijn voor Kromo'

In het bassin van de Duna Aréna was volgens Verhaeren te zien dat de zwemster - die in 2014 nog kampte met een ernstige motivatiecrisis - weer volledig de oude is. "Technisch zag het er deze WK heel goed uit. Alle details klopten. Wanneer je zó goed in vorm steekt en ook nog eens in een schitterend stadion met 12.000 toeschouwers mag zwemmen, komt dit eruit.”

Accountant

Verhaeren vervolgt: "Ze heeft in Marcel Wouda, Patrick Pearson en Thijs Hagelstein drie uitstekende coaches die elkaar goed aanvoelen en aanvullen. Daarnaast ligt ze iedere dag op normale tijden in het mooiste trainingsbad ter wereld. En dan heeft ze met Ferry Weertman thuis ook nog een topsporter als vriend die haar als niemand anders begrijpt. Dat zijn aspecten die ze in haar besluit om te stoppen of doorgaan moet meenemen. Wanneer ze iedere dag om half zes haar bed uit zou moeten om te trainen en samenwoonde met een accountant, was het een ander verhaal.”

Foto: Rob de Jong

Schamen

Volgens Kromowidjojo's voormalig coach hoeft er niet veel te veranderen. "Mocht ze besluiten om door te gaan tot en met Tokio 2020, dan zal het alleen de kunst zijn om haar geïnspireerd te houden. Dat kan bijvoorbeeld door jaarlijks een paar mooie trainingskampen te organiseren om haar extra te motiveren. Ik zou haar daarnaast adviseren om veel wedstrijden te zwemmen, zowel uit sportief als financieel opzicht. Voor dat laatste hoeft ze zich niet te schamen. Ze is tenslotte een professioneel zwemster.”