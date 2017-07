The Power rekende achtereenvolgens af met Gerwyn Price, Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen, Adrian Lewis en Peter Wright, en veroverde zijn zestiende titel in Blackpool. "'Peter Wright kwam tekort, omdat hij de meest succesvolle darter uit de geschiedenis trof", was de conclusie van Mardle.

"Hij is een meedogenloos beest. Als hij zo speelt, kun je niet op hem jagen, omdat hij sneller en beter is dan jij die dag. Het is eigenlijk onmogelijk om telkens zo goed te zijn, maar hem lukt het."

Volgens de analist van Sky Sports zou Taylor na zijn geweldige optreden in de Winter Gardens nu eigenlijk moeten stoppen. "Dit zou het moeten zijn. Leg je pijlen weg, berg ze op in een doos en haal ze er nooit meer uit."

Dat is niet het plan van de 56-jarige Taylor. De Engelsman zou begin volgend jaar graag afscheid willen nemen met zijn zeventiende wereldtitel. Al zullen veel darters, waaronder titelverdediger Michael van Gerwen, daar dolgraag een stokje voor willen steken.