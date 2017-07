Het was in Japan zijn derde triomf in deze prestigieuze slijtageslag. Na zeges in 2013 en 2014 met Honda, vormde hij als fabrieksrijder ditmaal deel uit van het Yamaha Factory Racing Team.

Van der Mark die komend weekeinde op het TT Circuit Assen een demonstratie verzorgt op de Gamma Racing Day, vertelde: “Ik ben heel erg blij om hier voor het eerst met een ander merk actief te zijn en opnieuw de Suzuka 8H te winnen. De eerste twee jaar dat ik hier kwam waren fantastisch waarna er twee moeilijke edities volgden. Deze overwinning met Yamaha is echt speciaal."

"De omstandigheden tijdens de race waren anders dan we gewend zijn. Het was aanzienlijk koeler dan normaal waardoor we nog sneller rondgingen! Alex en Nakasuga-san waren echt snel en ik voelde me ook fantastisch op de motor. We hadden een fantastisch team, alle drie voelden we ons goed op de motor en alle drie waren we snel. Yamaha heeft echt geweldig werk verricht wat betreft het prepareren van de motor en het team voor dit evenement”