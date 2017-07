De 26-jarige middenvelder, die nog een jaar onder contract stond bij Willem II, heeft voor twee jaar getekend met een optie voor nog een seizoen. Voor Kali wordt het zijn derde periode bij FC Utrecht. In zijn eerste periode (van 2010 tot 2013) brak hij door bij Utrecht.

Daarna verkaste hij naar Roda JC, om in 2014 weer voor vier jaar te tekenen bij Utrecht. In die periode kwam hij in opspraak toen hij bij een vechtpartij op de training ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebroken kaak sloeg.

Na dat incident verkaste hij naar Qatar. Na dat avontuur kwam hij terecht bij Willem II. Kali is niet inzetbaar in de return tegen Lech Poznan donderdag, omdat hij niet meer ingeschreven kan worden voor die wedstrijd.