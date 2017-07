De 25-jarige Noorse aanvaller komt over van het Schotse Heart of Midlothian. Johnsen, die maandag een driejarig contract ondertekende, gaat bij ADO spelen met rugnummer 9. De afgelopen jaren werd het shirt met dat nummer gedragen door Mike Havenaar, die is vertrokken naar de Japanse club Vissel Kobe.

Johnsen, die werd geboren in de Verenigde Staten, maakte afgelopen seizoen voor Heart zes doelpunten in 34 competitieduels. In juni debuteerde de spits in het nationale elftal van Noorwegen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië.

"Veel spelers, zoals Lex Immers, zijn hier doorgebroken. Ik heb een positief gevoel over wat we komend jaar kunnen bereiken met ADO Den Haag'', aldus Johnsen.