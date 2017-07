Martina richt zich op volgend seizoen

De Nederlandse sprinter heeft al een tijdje last van onder meer zijn achillespees, veroorzaakt door nieuwe spikes, maar bleef desondanks stug doorgaan. ,,Ik was echter niet snel genoeg. Ik kan in trainingen niet doen wat ik normaal doe voor een WK om daar snel te lopen. Het is bijna goed, maar ik neem geen genoegen met 'bijna goed'. Ik wil 100 procent zijn. Dat ben ik niet en dus ga ik niet naar Londen.''

Martina neemt voorlopig rust. ,,In oktober of november ga ik weer beginnen met opbouwen richting volgend jaar. De Spelen van Tokio in 2020 zijn mijn einddoel, daar ga ik voor.''