Tweeënhalf jaar geleden verdween Kali met de staart tussen de benen uit Utrecht. De door FC Utrecht zelf opgeleide middenvelder, die toch al een moeizame verhouding onderhield met de eigen achterban, sloeg tijdens zijn tweede periode bij FC Utrecht na zijn terugkeer van Roda JC op het trainingsveld ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebroken kaak. Daarmee had Kali het helemaal verbruid bij de Bunnikside. Direct na het incident verkaste Kali naar Qatar.

„Ik ben verheugd met mijn overstap naar FC Utrecht, omdat ik mijn vorige twee periodes hier nooit eruit heb kunnen halen wat er in zit. Als persoon ben ik de afgelopen seizoenen gegroeid en ik voel dat de tijd rijp is om het verleden achter mij te laten en om een bijdrage te leveren aan een succesvol FC Utrecht”, aldus Kali.

Joey Pelupessy stond aanvankelijk bovenaan het lijstje om de vacature van Brama in te vullen, maar de vraagprijs van Heracles Almelo was FC Utrecht te gortig. Kali is donderdag nog niet inzetbaar in de return tegen Lech Poznan.