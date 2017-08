"Hij heeft zijn rechterpols en grote linkerteen gebroken en heeft ook een breuk opgelopen in zijn borstbeen. Verder zijn er 3 tanden afgebroken en sukkelt hij met veel kneuzingen en schaafwonden, onder meer in zijn gezicht", aldus zijn ploeg BMC in een officiële verklaring.

Foto: Instagram

"De scans hebben gelukkig geen gebroken wervels of interne bloedingen aan het licht gebracht. We mogen dus nog van geluk spreken, want dit had erger kunnen aflopen. Een operatie is op dit moment niet nodig "Ben blijft ter observatie in het ziekenhuis. Hij heeft immers heel even het bewustzijn verloren na zijn val. Zijn hersenschudding moet van nabij opgevolgd worden."

Hermans, die eerder dit jaar de Ronde van Oman op zijn naam schreef, zal ongeveer vier tot zes weken moeten herstellen. "Zodra hij weer in België is en zijn toestand al wat geëvolueerd is, kunnen we die prognose wat concreter maken."

De 31-jarige Belg heeft inmiddels ook zelf gereageerd "Ik kan me niet precies herinneren wat er gebeurd is, maar ik denk dat we met een hoge snelheid aan het afdalen waren toen enkele renners in een bocht in paniek raakten en hard begonnen te remmen. Ik zat kort op een renner voor mij, waardoor ik moest uitwijken en tegen een railing gebotst ben. Ik heb vannacht een paar uur kunnen slapen, maar ik heb veel pijn. Vooral aan mijn pols en tanden. Ik heb ook last van mijn armen. Die kan ik momenteel niet echt bewegen. Mijn borstbeen maakt het ook moeilijk om iets te doen. Dit is uiteraard een serieuze domper."