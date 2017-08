De wedstrijd in de Grolsch Veste van Enschede is uitverkocht, wat betekent dat er donderdag zo'n 30.000 toeschouwers in het stadion zitten. Daarmee wordt het de drukst bezochte Nederlandse vrouwenvoetbalwedstrijd ooit.

Enschede had het record al in handen, maar moest die eer aan het begin van het EK afstaan aan De Galgenwaard in Utrecht. De openingswedstrijd tussen Nederland en Noorwegen trok namelijk precies 21.732 toeschouwers, aanzienlijk meer dan de 15.637 kaartjes die werden verkocht voor de ontmoeting tussen de voetbalsters van FC Twente en FC Barcelona voor de Champions League in 2015.

Toernooidirecteur Bert van Oostveen sprak aan het begin van het EK al de hoop uit dat Enschede het record terug zou krijgen. "We hopen het met de finale op 6 augustus weer terug te kunnen geven.'' Dat gebeurt dus drie dagen eerder al, bij een uitverkochte halve finale.