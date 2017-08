De 26-jarige Braziliaanse maakt, net als teamgenoot Annemieke Bes, winnares van een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Peking, in oktober haar debuut in de grootste zeilrace rondom de wereld. Hiermee is Grael ook de eerste Braziliaanse zeilster die meedoet in de Volvo Ocean Race.

"De overstap van de 49er FX-klasse naar de Volvo Ocean Race is een geweldige kans om mijn zeilvaardigheden uit te breiden," zei Grael. ,,Mijn doel is om zo snel mogelijk een goed gevoel voor de boot te krijgen en de finesses te begrijpen die nodig zijn om de beste prestaties te leveren."

De betreffende race gaat op 22 oktober van start in het Spaanse Alicante.