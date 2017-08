De Tilburgse eredivisieclub huurt de Belgische vleugelspits voor een jaar van VfL Wolfsburg. De negentienjarige Azzaoui trainde al een tijdje mee met de selectie van trainer Erwin van de Looi en maakte een goede indruk, ook tijdens de oefenwedstrijden.

De Belgische jeugdinternational, geboren in Brussel, werd opgeleid bij Anderlecht. In 2014 stapte Azzaoui over naar de Engelse club Tottenham Hotspur, waar hij bij de beloften speelde. Na anderhalf jaar in Londen koos hij voor een Duits avontuur bij Wolfsburg. De tiener maakte eind 2015 zijn debuut in de Bundesliga. Mede door een zware kruisbandblessure kwam hij daarna amper meer in actie voor de hoofdmacht van Wolfsburg.

Azzaoui hoopt als huurling bij Willem II komend seizoen op meer speeltijd.