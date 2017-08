Oranje-goalie Van Veenendaal kent kracht van EK-topscorer

,,Jodie heeft een neusje voor de goal, ze loopt graag uit de rug van haar tegenstandster weg en bespeelt de ruimte goed'', zei Van Veenendaal dinsdag in Zeist. ,,Ik ken haar en zij kent mij, dat belooft dus wat voor donderdag.''

De Nederlandse voetbalsters strijden dan in Enschede met Engeland om een plek in de finale van het EK. Beide ploegen hebben tot nu toe al hun wedstrijden gewonnen. Bij Oranje is Lieke Martens vaak de uitblinkster, de Engelse 'Lionesses' kunnen vooral rekenen op de trefzekere Taylor. ,,Jodie is 'on fire'. Ze kan met links en rechts, hoog en laag scoren. Ik weet wel dat ik lang moet blijven staan als ze op me afkomt'', aldus Van Veenendaal.