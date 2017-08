premium

Bolt: 'Domme vraag, want ik ga winnen'

1 uur geleden ANP

Usain Bolt kent geen twijfels voor zijn laatste kunstje op de atletiekbaan. De Jamaicaanse superster wil zaterdagavond in het Olympisch Stadion van Londen voor de vierde keer wereldkampioen op de 100 meter worden. Het is de grote vraag in welke vorm Bolt steekt, nadat hij zich de afgelopen maanden vanwege rugklachten amper had laten zien.