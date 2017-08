Slechte generale Bosz met Dortmund voor Supercup

In het Oostenrijkse Altach was de Italiaanse club Atalanta met 1-0 te sterk. De Sloveen Josip Ilicic maakte in de 71e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Robin Gosens, die deze zomer overstapte van Heracles Almelo naar de nummer vier van afgelopen seizoen in Italië, viel een kwartier voor tijd in. De vorige oefenwedstrijd verloor Dortmund van Espanyol, eveneens met 1-0.

Bosz kende een valse start bij de Duitse topclub. De eerste wedstrijd in de voorbereiding werd met 3-2 verloren van vierdeklasser Rot-Weiss Essen. Dortmund won vervolgens in Azië wel van Urawa Red Diamonds (3-2) en AC Milan (3-1). Het daaropvolgende oefenduel met VfL Bochum eindigde onbeslist (2-2).

De tijd begint te dringen voor de Duitse bekerwinnaar. Dortmund begint het seizoen officieel zaterdag met de wedstrijd om de Duitse Supercup tegen Bayern München.