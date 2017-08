premium

Ancelotti stelt rentree Robben uit

1 uur geleden ANP

Arjen Robben bleef dinsdag tegen Liverpool aan de kant en de aanvaller van Bayern München komt ook woensdag tegen Napoli niet in actie. Hoewel trainer Carlo Ancelotti afgelopen week had aangekondigd dat Robben speeltijd zou krijgen op het toernooi om de Audi Cup, is het volgens de Italiaan toch net iets te vroeg voor een rentree. ,,Robben en Jérôme Boateng zijn nog niet in topconditie, ze blijven dus aan de kant'', zei Ancelotti na de zware nederlaag tegen Liverpool (0-3).