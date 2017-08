Bolt: 'Misschien ga ik ook wel in actiefilms spelen'

Het is niet uitgesloten dat de Jamaicaan, die komend WK zijn laatste kunststukje wil laten zien, nog voor een loopbaan als profvoetballer gaat kiezen. Lachend: ,,Ik wil dan wel meteen bij de besten horen. De transfermarkt is nog open, dus let maar eens op wat er gaat gebeuren. Maar misschien ga ik ook wel in actiefilms spelen. Ik weet het nog niet.’’

Ondertussen wordt Bolt tot in den treure gevraagd wie in de komende jaren zijn opvolger zou kunnen worden op de atletiekbaan. Liever noemt hij geen namen: ,,We moeten talenten laten genieten en ze niet met te veel druk opzadelen. Daar gaan ze aan onderdoor. Ik kon daarmee omgaan, maar ik ben één van de weinigen.’’