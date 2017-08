,,We hebben zo veel talenten rondlopen dat het op een gegeven moment ook de bedoeling is dat ze op een groot podium aantreden”, zegt Schöne. ,,Concurrentie is alleen maar goed. Die maakt ons alleen maar beter en hoort bij een topclub.”

Eerbetoon in Nice van de Ajax-fans voor 'Appie' Nouri Foto: ANP Pro Shots

De Deen kan de jongelingen nog goed bijbenen, vindt hij. ,,Ik kan ze makkelijk bijhouden en wil elke week spelen. Ook omdat ik veel voor dit team denk te kunnen betekenen.”

Iets waar Ajax-trainer Marcel Keizer het mee eens is. Want hoewel De Jong in Nice zijn bijzondere kwaliteiten toonde, werd Ajax met hem in de slotfase ook kwetsbaar, omdat hij niet of te laat terug verdedigde. Niet voor niets reageerde de trainer gevat toen hem werd gevraagd naar die zwakke slotminuten. ,,Dat kwam doordat ik Lasse had gewisseld.”

Opstelling

Net als Schöne lijkt ook Justin Kluivert – ondanks zijn zwakke beurt – niet voor zijn basisplaats te hoeven vrezen. ,,David Neres vond ik aan de bal aardig invallen. Hij is prima bezig op dit moment, maar het is ook zo dat er verdedigend wel iets moet worden gedaan en dat we daaraan sleutelen zijn. Dat is ook niet zo gek bij een jongen die iets meer problemen met de taal heeft dan Justin,”, aldus Keizer die Mitchell Dijks zoals verwacht aan de selectie heeft toegevoegd.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.