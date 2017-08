'Nieuwe Kannibaal moet snel rijpen bij slapende reus'

Van de onderkant van de Eredivisie naar de Duitse Bundesliga. De jeugdinternational reist morgen af naar Hamburg om een vijfjarig contract te ondertekenen. Khalid Boulahrouz (35) weet als geen ander wat de jonge verdediger te wachten staat.

De 35-voudig international, ook wel De Kannibaal genoemd, is de man die destijds zijn carrière een boost gaf met zijn transfer van RKC naar HSV. Boulahrouz was destijds vier jaar ouder, maar met al zijn ervaringen bij de Duitse club vindt hij dat Van Drongelen een prima keuze maakt.

Wel stelt Boulahrouz dat de stap een flinke is voor de jonge Spartaan. „Als je ziet waar Rick nu vandaan komt, dan gaat hij van een kleinere club naar een gigant in Duitsland. HSV is gewoon een slapende reus. Ook al zijn de laatste jaren sportief allesbehalve goed geweest, het blijft een enorme club in een grote stad. Hij zal snel moeten schakelen, een andere mindset moeten aannemen. Want het niveau waarop hij terecht komt in de Bundesliga is hoog. Hij moet direct vergeten waar hij vandaan komt en zo snel mogelijk rijpen.’’

