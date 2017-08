Het voelt toch een beetje als zijn gelijk. Dat Munsterman (66) met een klein team altijd voorvechter is geweest van het vrouwenvoetbal, staat als een paal boven water. Nu trekt het huidige EK miljoenen televisiekijkers. En morgen is de Grolsch Veste, waar ook de finale wordt gespeeld, uitverkocht voor de halve finale Nederland-Engeland.

Munsterman krijgt er nog altijd de credits voor, ook van huidig Twente-directeur Jan van Halst, al is de tijd van blauwe ledematen na alle schouderklopjes verleden tijd. Daarvoor heeft de in 2015 opgestapte voorzitter te veel vijanden gemaakt bij onder meer FC Twente, de club die vorig jaar wegens een falend beleid bijna omviel. Munsterman erkende eerder al dat hij veel vroeger de beslissing had moeten nemen om te stoppen als bestuurder.

De hamvraag, gaat u kijken in Enschede?

„Nee, ik ga er niet naar toe. Ik ga mijn dochter Marthe wegbrengen naar Liverpool, waar zij gaat spelen voor het vrouwenteam van Everton. Ik volg het natuurlijk wel, maar ik heb ook geen uitnodiging gekregen. Datzelfde geldt voor Aldo van der Laan (oud-medebestuurder, red.) en Sylvia Böcker, die er samen met mij en Mary Kok-Willemsen keihard voor hebben moeten strijden om het EK naar Enschede te halen.”

Niet iedereen was destijds dus direct te overtuigen?

„Sterker nog, we werden verketterd en erom uitgelachen. Ik zei: ’hoe mooi zou het zijn als Nederland, of anders Duitsland gezien ons achterland, bij de laatste vier zou komen?’. Ik werd aangekeken alsof ik niet goed was. Voor de gemeente hebben we een heel rapport geschreven. We moesten ze echt overtuigen. Mensen dachten dat het stadion halfleeg zou blijven. Terwijl er bij de vrouwen Champions League-wedstrijd van FC Twente tegen FC Barcelona al 15.000 mensen zaten. En kijk nu eens. Dit zet Enschede op de kaart. Ook de economie profiteert ervan. Het is grappig om te zien dat er nu mensen vooraan staan te juichen, die het eerst niets vonden.”

Waarom was u zo pro-vrouwenvoetbal, behalve dat uw dochter op hoog niveau speelt?

„Dat was gewoon mijn visie. Als er nog een markt te veroveren was, dan was het de vrouwentak. FC Twente was de eerste club die voetbalsters ging betalen. Ik vind het huidige succes vooral mooi. Al is het triest dat de regio er nu financieel van profiteert, behalve momenteel de stichting vrouwenvoetbal FC Twente, die los van de club is komen te staan. Degenen die het allemaal hebben bewerkstelligd, krijgen niets.”

Krijgt u wel positieve reacties tijdens het toernooi?

„Absoluut. En dat doet me goed. Ik ken al die meiden. Er hebben er zoveel bij FC Twente gespeeld, of ze spelen er nog. Shanice van de Sanden, Anouk Dekker, Sari van Veenendaal, noem maar op. Ze kwamen bij me over de vloer. Veel speelsters hebben me rechtstreeks of via Marthe berichten gestuurd. Dat ze het zo mooi vinden om nu in Enschede te spelen. Ik gun het die meiden enorm. En een finale van Oranje in Enschede, dat zou natuurlijk geweldig zijn.”