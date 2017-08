Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Kenneth Paal namens PSV in actie tegen Jeffren Suarez van Grasshoppers.

PSV met Kenneth Paal naar Kroatië

41 min geleden ANP

Kenneth Paal is door Phillip Cocu opgenomen in de selectie van PSV voor de uitwedstrijd van donderdag tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League.