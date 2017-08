„Ik hoop dat hij weer erbij kan zijn”, aldus Ten Hag, die door het vertrek van Wout Brama naar Australië blijft puzzelen. „We hebben vier opties om het vertrek van Wout op te vangen: Willem Janssen, Sean Klaiber, Ramon Leeuwin en Yassin Ayoub.”

De van Willem II overgenomen Anouar Kali, is geen optie, omdat hij nog niet speelgerechtigd is voor de Europa League.

„We hebben na de 0-0 in eigen huis een uitgangspositie met perspectief, maar het wordt niet gemakkelijk in Polen.’’ Dario Dumic is in Poznan niet beschikbaar vanwege trieste familie-omstandigheden.